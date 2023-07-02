تفاصيل وظائف القطار الكهربائي الخفيف.. اغتنم الفرصة قبل غلق باب التقديم

بعد انتهاء إجازة العيد، وعودة الموظفين في جميع الوزارات والهيئات بداية من الثلاثاء المقبل، تستأنف الهيئة القومية لمترو الأنفاق، تلقي الطلبات الخاصة بالمتقدمين للوظائف الشاغرة بالقطار الكهربائي، التي جرى الإعلان عنها منتصف الشهر الماضي، وأوشك باب التقديم بالفعل على الإغلاق.

10 أيام قبل غلق باب التقديم في وظائف القطار الكهربائي الخفيف

ومن المقرر أن تغلق الهيئة باب التقديم في وظائف القطار الكهربائي، الخميس المقبل، وفقا لمنشور الهيئة، الذي حدد عددا من الشروط المطلوبة للمتقدمين، وبعض التخصصات الفنية المحددة.

التخصصات المطلوبة

- مهندس صيانة وإدارة المعدات والنظم والتحكم.

- مهندس السلامة والصحة المهنية.

- مهندس أزمات والكوارث.

- مهندس مراقبة الجودة.

- مهندس إدارة المخاطر.

- موظف شؤون قانونية.

- مترجمين.

- أخصائيين تكنولوجيا المعلومات IT.

- أخصائين موارد بشرية وتدريب.

- محاسبين مشتريات ومخازن وإدارة أصول.

مكان وموعد التقديم لوظائف القطار الكهربائى

وتتلقى الهيئة القومية لمترو الأنفاق أوراق المتقدمين، في مقر الشركة المصرية بميدان رمسيس، يوميا من الأحد للخميس الساعة 9 صباحًا حتى 2.30 مساء، ولا يتم الالتفات للطلبات المرسلة بالبريد.

المستندات المطلوبة لوظائف القطار الكهربائي

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة شهادة الميلاد كمبيوتر.

- صورة المؤهل الدراسي.

- عضوية نقابة المهندسين.

- الموقف من التجنيد.

- شهادة تحديد مستوى اللغة الإنجليزية، على أن تكون معتمدة من أي معهد للغات تابع للقوات المسلحة.

- أن يكون المتقدم حاصلا على 65% للوظائف الهندسية.

- صور شهادات الخبرة.

- صورة شخصية 4x6.

- حوالة بريدية بـ50 جنيها، على حساب 0135312002065818 باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو.