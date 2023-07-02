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استقرار أسعار الذهب اليوم الأحد 2-7-2023 في مصر.. عيار 21 بـ2270 جنيها

أسعار الذهب اليوم الأحد 2-7-2023 في مصر

كتب:

مريم حنفي
10:14 ص | الأحد 02 يوليو 2023
أسعار الذهب

أسعار الذهب

تشهد أسعار الذهب اليوم الأحد 2-7-2023 في مصر استقرارا داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة، بعد أن تراجعت الجمعة الماضي بنحو 25 جنيها بالنسبة لعيار 21 الأكثر تداولا، الذي سجل اليوم 2270 جنيها بالنسبة للشراء وفقا للشعبة العامة للذهب والمجوهرات. 

سعر جرام الذهب عيار 24

تسجل أسعار الذهب اليوم الأحد 2-7-2023 في مصر داخل محلات الصاغة 2594 جنيها بالنسبة لسعر شراء جرام الذهب عيار 24. 

سعر جرام الذهب عيار 18

كما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة 1946 جنيها للشراء. 

سعر جرام الذهب عيار 21

ويسجل جرام الذهب عيار 21 اليوم الأكثر مبيعا 2270 جنيها بالنسبة للشراء. 

أسعار الذهب اليوم فى المحلات

ويبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة 1513 جنيها، كما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم 1297 جنيها.

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بقلم مريم حنفي