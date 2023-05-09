تعرف على مدة صوم الرسل 2023... يبدأ 5 يونيو المقبل

تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم الرسل 2023، يوم الاثنين 5 يونيو المقبل لينتهي بالاحتفال بعيد الرسل يوم الثلاثاء الموافق 11 يوليو المقبل، ويعد صوم الرسل أول الأصوام في الكنيسة بعد فترة الخماسين، والتي تمتنع فيها الكنيسة عن الصوم.

مدة صوم الرسل 2023

ويستمر صوم الرسل 2023 لمدة 37 يومًا هذا العام، ويمنتع فيه الأقباط عن تناول اللحوم والدواجن والألبان مع السماح بأكل الأسماك إذ يعد صوم الرسل في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من أصوام الدرجة الثانية التي يسمح فيها بأكل السمك تخفيفًا على الأقباط لكثرة أيام الصوم في الكنيسة.

يعد صوم الرسل هو أول الاصوام في الكنيسة حيث صامه الآباء الرسل، وفقاً للتاريخ الكنسي، كما أوصي به السيد المسيح تلاميذه في بداية خدمتهم في أورشليم قائلاً لهم «هَلْ يَسْتَطِيعُ بَنُو الْعُرْسِ أَنْ يَنُوحُوا مَا دَامَ الْعَرِيسُ مَعَهُمْ؟ وَلكِنْ سَتَأْتِي أَيَّامٌ حِينَ يُرْفَعُ الْعَرِيسُ عَنْهُمْ، فَحِينَئِذٍ يَصُومُونَ." (مت 9: 15).

بداية الصوم الرسل

وبدء تلاميذ السيد المسيح في الصوم بعد صعود السيد المسيح، وحدد البابا خريستوذولوس، البطريرك ال66 من بطاركة الكنيسة، أن يبدء صوم الرسل في اليوم التالي لعيد العنصرة «عيد حلول الروح القدس» وينتهي في يوم عيد استشهاد القديسين بولس وبطرس الرسول ما يعرف بـ«عيد الرسل»، وذلك في القرن الـ11، وفقًا للتاريخ الكنسي.

وصوم الرسل هو الصوم الوحيد في الكنيسة غير محدد المدة حيث يرتبط بعيد العنصرة الذي هو مرتبط بعيد القيامة الذي يجب أن يلي عيد الفصح اليهودي المعتمد على التقويم القمري غير الثابت لذلك تختلف مدة صوم الرسل والتي يجب ألا تقل عن 15 يوم ولا تزيد على 49 يوما.