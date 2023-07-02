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الكشف على 281 شخصا ضمن قافلة التأمين الطبي بمصيف جمصة في الدقهلية

كتب:

آية حسنين
11:32 ص | الأحد 02 يوليو 2023
الكشف على المواطنين بالدقهلية

الكشف على المواطنين بالدقهلية

أكد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الكشف على نحو 281 مواطنا منذ بدء أيام التأمين الطبي بمصيف جمصة بالدقهلية، بداية من 21 يونيو حتى اليوم. 

الكشف على المواطنين بمدينة جمصة 

وأشار «مكين»، إلى أن الكشف علي المواطنين جاء بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات محافظة الدقهلية، برفع مستوى الخدمات الطبية وتكثيف الاستعدادت بالمصايف والشواطىء.

وأفادت الدكتورة علياء أبو السعود، مدير منسق عام القوافل بمديرية الصحة بالدقهلية، أنه يُجرى تقديم الكشف والعلاج وخدمات الطوارئ مجانا من خلال قافلة مجانية ثابتة، إذ جرى توقيع الكشف على 281 مواطنا منذ 21 يونيو الماضي حتى اليوم.

مواعيد القافلة الطبية

وأشارت إلى أن مواعيد القافلة تبدأ من الساعة التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا يوميا، ولمدة أسبوعين، وذلك بمنطقة السوق الكبير أمام شاطىء هدير، في مدينة جمصة من أجل استقبال المرضى والمواطنين.

 

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