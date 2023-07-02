أسعار اللحوم اليوم الأحد 2-7-2023 في منافذ «التموين»

مع خامس أيام عيد الأضحى المبارك، تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضخ أطنان كبيرة من اللحوم يوميا في منافذها، لتلبية احتياجات المواطنين، حيث واصلت أسعار اللحوم استقرارها اليوم، دون أي تغيير، حسب ما أكدت وزارة التموين.

أسعار اللحوم اليوم الأحد

وجاءت أسعار اللحوم اليوم الأحد بالمنافذ الحكومية والجمعيات الاستهلاكية، كما يلي.

- اللحوم المجمدة 120 جنيهًا.

- اللحوم المجمدة البرازيلية 105 جنيهات.

- المفرومة الطازجة 190 جنيهًا للكيلو.

- السجق الطازج 190 جنيهًا للكيلو.

- اللحوم البتلو المجمدة 130 جنيهًا.

- اللحوم السودانية الطازجة 195 جنيهًا.

- اللحوم الضأن المجمدة 170 جنيهًا.

- البوفيتك الطازج 195 جنيهًا.

- الكبدة الطازجة 195 جنيهًا.

- الكبدة المجمدة 87 جنيهًا.

- المفرومة البرازيلية المجمدة 95 جنيهًا.

وفي السياق ذاته، أكد محمد أبو مندور، رئيس القطاع التجاري في شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج «اليوم» المُذاع على قناة dmc، أنّ هناك تعليمات بتوفير رصيد كافٍ من اللحوم الحية لمدة 6 أشهر.

كما حذّرت وزارة الصحة، المواطنين، من الإسراف في تناول اللحوم، خاصة التي تحتوى على دهون عالية، تفاديا للإصابة بعدد من الأمراض، موضحة أنّ الإسراف في تناول اللحوم يعمل على تراكم الدهون في الجسم، ويزيد فرص ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.