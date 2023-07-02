ناقد موسيقي عن الغناء بالذكاء الاصطناعي: أصبحنا أمام أمر واقع

تحدث الناقد الموسيقي محمود فوزي، عن إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في الغناء قائلًا، «أنا أرفض العبث مع الرموز، أصبحنا أمام الأمر الواقع، لكن ليس من المعقول أن يغني عبدالحليم حافظ أغنية مهرجانات».

يجب أن نتعامل مع الأحياء، ويجب ألا نعبث مع رموزنا

وأضاف الناقد الموسيقي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي مصطفى كفافي، «لا يجب أن نعبث بالثوابت، لماذا نضع رموزنا مثل عبدالحليم أو أم كلثوم أو فريد الأطرش في موقف ليسوا طرفا فيه، لهم تاريخ عظيم ورحلوا عن دنيانا، ومن ثم يجب أن نتعامل مع الأحياء، ويجب ألا نعبث مع رموزنا».

هناك حالة استنكار شديدة لإعادة غناء أم كلثوم للحن جديد،

وتابع الناقد الموسيقي، «هناك حالة استنكار شديدة لإعادة غناء أم كلثوم للحن جديد، وهو ما تسبب في وقف المشروع، ونحن الآن مطالبون بتقنين الذكاء الاصطناعي بما يتناسب معنا، والشركة المنتجة لأغاني الفنان عمرو دياب وقفت أغنية تستخدم صوته في أدائها، لأن صوت المطرب حقه وملكيته».