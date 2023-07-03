ملتقى توظيفي لشباب بني سويف برعاية «الرياضة» و«حياة كريمة»

كشفت وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتمكين الشباب - الإدارة العامة للمبادرات الشبابية - بالتعاون مع مؤسسة «حياه كريمة» عن فرصة لأبناء محافظة بنى سويف بالحصول على التدريب المهني الذي يؤهلهم لسوق العمل.

ويأتي التدريب على هامش ملتقي توظيف بالصالة المغطاة بنادي سيتي كلوب ببني سويف لشركات القطاع الخاص من خلال مبادرة «توظيف مصر» بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية.

وفي هذا الإطار، واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل ملتقى التوظيف لشباب بني سويف، على هذا النحو:

تفاصيل ملتقى التوظيف لشباب بني سويف

- سيتم توفير تدريبات متخصصة لأبناء محافظة بني سويف بمركز شباب صلاح سالم على مدار ثلاثة أيام.

- يمنح تدريب اليوم الأول والذي يعقد في 4 يوليو 2023 للحصول على التدريب التكنولوجي الذي يمنح من خلاله التعرف على أهم البرامج والتطبيقات المهمة والمفيدة والتي يمكن استخدامها فى الحياة الوظيفية للاحتراف في مجالات كتيرة من مجالات الحياه.

- اليوم الثاني للتدريب يوافق 5 يوليو 2023 يستطيع الشباب من خلاله التعرف على كيفية كتابة السيرة الذاتية وماهى الوظائف المستقبلية وكيفية إجراء مقابلة شخصية ناجحة للعمل.

- وفي اليوم الثالث للتدريب الذي يوافق 6 يوليو 2023 يتعرف الشباب على كيفية التسويق الشخصي ومهارات العرض.

- مواعيد التدريب للفترة الصباحية من الساعة 10 صباحا حتى 2 ظهرأً، أما المسائية من الساعه 4 مساءً حتى 8 مساء.

- يعقد ملتقى التوظيف يومي 8 و9 يوليو 2023 بسيتي كلوب بني سويف.

- للاشتراك في التدريب سجل من هنـــا وقم بإدخال البيانات المطلوبة.