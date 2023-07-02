مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في انقلاب ميكروباص بالمنيا.. «كانوا راجعين من فرح»

لقي طالب مصرعه، وأصيب 12 آخرين، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية برطباط التابعة لمركز مغاغة في أقصى شمال محافظة المنيا، وتبين أن المتوفى والمصابين من قرية «زهرة»، وكانوا عائدين من حفل زفاف بالقاهرة.

انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي، وتحديداً بالقرب من قرية برطباط التابعة إداريًا لمركز مغاغة شمال المحافظة.

نقل المصابين إلى المستشفى

وانتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز مغاغة إلى موقع الحادث، وتبين وفاة شخص يدعى محمد قطيعي محمد، 15 عاما، طالب بمدرسة تمريض، وإصابة 12 آخرين بإصابات مختلفة، ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور، وهم شعبان زين عابدين، 36 سنة، ومحمد حسن عبدالغني، 17 سنة، وعائشة عبدالظاهر محمد، 51 سنة، وأسماء عبدأبو القاسم، 24 سنة، وحازم قطيعي محمد، 4 سنوات، وشقيقه محمد، 24 سنة، وشقيقتهم ندى، 4 سنوات، ومريم عمران عبدالظاهر، 21 سنة.

كما أصيب محمد زين عابد، 34 سنة، ومليكة محمد زين، 3 سنوات، ومحمد عادل علي، 17 سنة، وحسام الدين محمد، 45 سنة.

وكشفت التحريات الأولية لرجال الشرطة وفريق البحث الجنائي، أن سبب وقوع الحادث هو السرعة الزائدة، وأن المتوفى والمصابين جميعهم من قرية «زهرة» التابعة لمركز المنيا، وكانوا عائدين من حفل زفاف أحد أبناء العمومة بالقاهرة، وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف جهات التحقيق، وإزالة آثار الحادث وفتح الطريق مرة أخرى، وحررت الأجهزة الأمنية محضرا بالحادث، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.