غدًا.. فتح باب التقديم إلكترونيا للالتحاق بالثانوي العام والفني في الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فتح باب التقديم إلكترونيًا للالتحاق بالصف الأول الثانوي العام والفني بنوعياته المختلفة للعام الدراسي2023 - 2024 م وذلك بدءًا من الغد.

العلم يمثل قاطرة التنمية والبناء

وأكد محافظ الشرقية، أن العلم يمثل قاطرة التنمية والبناء والدعامة الأساسية لتطور المجتمعات وتقدمها، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرًا بتطوير التعليم في جميع مراحله والعمل على تنمية قدرات ومهارات الطلاب وفتح مجالات جديدة لاكتساب العلم والمعرفة لإحداث التنمية المستدامة وبناء الوطن.

فتح باب التقديم إلكترونيًا للالتحاق بالثانوي العام والفني بالشرقية

من جانبه، أوضح المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أن التقدم للصف الأول الثانوي العام والفني بنوعياته للعام الدراسي 2023/2024 يبدأ من غد الإثنين ويستمر حتى الجمعة 21 يوليو 2023 م، وذلك من خلال الموقع الالكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر الرابط التالي https://tansiksec.emis.gov.eg/#/auth/login

وأضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أن التقدم للصف الأول الثانوي العام والفني بنوعياته للعام الدراسي 2023/2024 يتم وفقا لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2022/2023، والمعتمد من محافظ الشرقية وفي إطار توجهات الدولة نحو التحول الرقمي والسعي في تحسين وتطوير الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب وأولياء الأمور.