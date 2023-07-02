رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

غدًا.. فتح باب التقديم إلكترونيا للالتحاق بالثانوي العام والفني في الشرقية

كتب:

نظيمة البحراوي
01:41 م | الأحد 02 يوليو 2023
مبنى محافظة الشرقية

مبنى محافظة الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فتح باب التقديم إلكترونيًا للالتحاق بالصف الأول الثانوي العام والفني بنوعياته المختلفة للعام الدراسي2023 - 2024 م وذلك بدءًا من الغد.

العلم يمثل قاطرة التنمية والبناء

وأكد محافظ الشرقية، أن العلم يمثل قاطرة التنمية والبناء والدعامة الأساسية لتطور المجتمعات وتقدمها، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرًا بتطوير التعليم في جميع مراحله والعمل على تنمية قدرات ومهارات الطلاب وفتح مجالات جديدة لاكتساب العلم والمعرفة لإحداث التنمية المستدامة وبناء الوطن.

فتح باب التقديم إلكترونيًا للالتحاق بالثانوي العام والفني بالشرقية 

من جانبه، أوضح المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أن التقدم للصف الأول الثانوي العام والفني بنوعياته للعام الدراسي 2023/2024 يبدأ من غد الإثنين ويستمر حتى الجمعة 21 يوليو 2023 م، وذلك من خلال الموقع الالكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر الرابط التالي https://tansiksec.emis.gov.eg/#/auth/login

وأضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أن التقدم للصف الأول الثانوي العام والفني بنوعياته للعام الدراسي 2023/2024 يتم وفقا لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2022/2023، والمعتمد من محافظ الشرقية وفي إطار توجهات الدولة نحو التحول الرقمي والسعي في تحسين وتطوير الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب وأولياء الأمور.

 

اقرأ المزيد:

آراء طلاب الصف الثالث الثانوي في امتحان التاريخ: «من الكتاب المدرسي»

«التعليم» توضح موعد إتاحة نموذج إجابة امتحان التاريخ للصف الثالث الثانوي 2023

متى يكون نموذج إجابة امتحان الفيزياء للصف الثالث الثانوي 2023 متاحا؟

كيف يتم توزيع درجات امتحان الفيزياء لطلاب الصف الثالث الثانوي؟

كيف يتم توزيع درجات امتحان التاريخ لطلاب الصف الثالث الثانوي؟

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي بمحافظة كفر الشيخ الدور الثاني.. تبدأ 15 يوليو
بقلم نظيمة البحراوي