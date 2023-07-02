حسن أبوالروس يطلق الأغنية الرئيسية لألبومه الجديد «العيون بصالي» في حفل غنائي

يستعد الفنان حسن أبوالروس لإحياء أولى حفلاته الغنائية في القاهرة، وذلك في التاسعة مساء الأربعاء المقبل على مسرح كايرو جاز.

حسن أبوالروس يحتفل بألبومه الجديد

ويحتفل أبوالروس بإطلاق ألبومه الغنائي الجديد «العيون بصالي»، الذي يضم في جعبته خمس أغنيات، يطلق أغانيه فرادى «سنجلز»، على أن تظهر أغنية الألبوم الرئيسية «قطة سيامي» بشكل فيديو كليب يطلق رسميا في نفس موعد الحفل، ويغني خلالها لأول مرة باللغة الإسبانية، ويتعاون فيها مع الملحن والموزع محمد يحيى.

ويعود أبوالروس لساحة الحفلات الغنائية بعد غياب عام بالتمام عن آخر حفلاته في مصر، وبعد فترة وجيزة من نجاح حفلته الأخيرة في لبنان، ويفاجئ جمهوره بالقاهرة بالعرض الحي الأول لأغنيات الألبوم الجديد، من بينها سيبك من كلام الناس وانتي وبس.

عودة حسن أبوالروس للغناء

ويدشن حسن أبوالروس عبر الألبوم انطلاقته الفنية الجدية في عالم الغناء بشكل موسيقي مختلف، وذلك بعد النجاح الجماهيري لأغنياته «شيكالاستيك»، «فلتت مني»، «كل الناس» و«لما باجي»، عبر غنائه لأول مرة باللغة الإسبانية واقتحامه عالم الراب خلال إحدى أغنيات الألبوم.

ويعيش أبوالروس حاليًا حالة انتعاشة فنية غير مسبوقة، فمع انشغاله بألبومه الغنائي وحفلته، شارك مؤخرا في بطولة الجزء الثاني من مسلسل ريفو الذي يضم توليفة من النجوم منهم أمير عيد وركين سعد وملك الحسيني، ويجسد خلاله شخصية أباظة، وهو أحد الأعضاء الأساسيين في فرقة ريفو في فترة التسعينيات.