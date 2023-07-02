مهرجان فينسيا السينمائي يعلن عن الأفلام المشاركة الشهر الجاري

تبدأ فعاليات مهرجان البندقية السينمائي في أغسطس المقبل، ويحتفل المهرجان بالدورة الـ 80 وحتى الآن لن يكشف عن مجموعته الكاملة لعام 2023، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن مجموعة الأفلام المشاركة خلال الشهر الجاري، لكن المنتجين والأستوديوهات والعاملين في مجال البث يؤكدون بالفعل أن المشروعات التي يأملون في عرضها لأول مرة على Lido هذا العام بمناسبة الذكرى الثمانين للمهرجان، والتي سيتم تشغيله في 30 أغسطس - 9 سبتمبر، ستكون مختلفة ومبهرة للجمهور، وفقا لما جاء في بيان من إدارة المهرجان.

أفلام مهرجان كان في 2023

ومن المتوقع أن تجلب البندقية لعبة A، خاصة بعد أن قدم مهرجان كان السينمائي، تشكيلة رائعة لعام 2023 تضم أمثال إنديانا جونز 5، وفيلم أوف ذا فلاور مون، للمخرج العالمي مارتن سكورسيزي كيلرز، والمخرج تود هاينز وفيلمه مايو ديسمبر ، والمخرج ويس أندرسون وفيلمه سيتي كويكب، بالإضافة إلى جوستين ترييت، الحائز على السعفة الذهبية تشريح السقوط.

كما ستتجه كل الأنظار إلى المدير الفني منذ فترة طويلة ألبرتو باربيرا، الذي حصل على مكانه على منصة التتويج في المهرجانات من الدرجة الأولى من خلال المزج الناجح بين احتياجات الاستوديو والأفلام المشهورة التي تنظر إلى البندقية على أنها منصة رائعة لإثارة ضجة كبيرة، قبل طرح عالمي مع الألقاب المستقلة والفنية التي تستخدم Lido لتوليد ضجة نقدية وبدء حملات موسم الجوائز الخاصة بهم.

ولا نزال في مرحلة التكهنات، ولكن وفقًا لتواريخ الإصدار، فإن العلاقات التي أقامها المهرجان مع الأستوديوهات وصانعي الأفلام، وتزايد الضجة حول صناعة كرمة العنب، وضعت The Hollywood Reporter قائمتها الأولى من العناوين التي يمكن أن تصنع القصة.

ويعتبر مهرجان فينسيا السينمائي من المهرجانات القديمة التي أسسها جوزيبي فولبي في عام 1932، حاملا اسم Esposizione Internazionale d'Arte Cinematografica، ومنذ حينها يفتتح المهرجان كل عام في أواخر أغسطس أو أوائل سبتمبر بشكل دوري، في جزيرة ليدو في فينيسيا، إيطاليا.

ويعتبر المهرجان من أكثر مهرجانات العالم تألقا، ويعد جزءا من بينالي فينيسيا، الذي يعد معرضا فنيا ضخما ومهرجانا للفن المعاصر.