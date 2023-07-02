المصريون سحبوا 35 مليار جنيه في إجازة عيد الأضحى من ماكينات البنك الأهلي

حققت ماكينات الصراف الآلي للبنك الأهلي المصري، معدلات صرف غير مسبوقة اعتبارا من 18-6-2023 حتى 1-7-2023، تجاوزت 35.5 مليار جنيه من خلال أكثر من 14 مليون عملية سحب، طوال فترات صرف المرتبات وكذا خلال عطلة عيد الأضحى، بلغت ذروتها يوم الأحد 25 يونيو، الذي وافقة يوم احتفال البنك بمرور 125 عاما على تأسيسه، بأكثر من 1,6 مليون عملية سحب بمبالغ وصلت إلى 4،22 مليار جنيه في يوم واحد.

تغذية جميع ماكينات الصراف الآلي

وحرص البنك الأهلي المصري على تغذية ماكينات الصراف الآلي الخاصة به بمعدلات استثنائية لتلبية احتياجات المواطنين من النقدية على مدار 24 ساعة، وضمان تنفيذ عمليات السحب التي يحتاجها المواطنون طوال أيام العطلات بسهولة ويسر، من خلال كفاءات فرق العمل بالخزينة الرئيسية والفروع، ومراقبة أنظمة ماكينات الصراف الآلي، وبالتنسيق مع شركات نقل الأموال والصيانة للأجهزة.

سيارات الصراف الآلي المتنقلة

وفي ذات السياق، وفر البنك الأهلي المصري سيارات الصراف الآلي المتنقلة ببعض المدن الساحلية، ومنها الساحل الشمالي والإسكندرية ورأس سدر ومرسى مطروح وموسى كوست والعين السخنة، إضافة إلى زيادة أعداد الماكينات الثابتة بتلك المناطق تزامنا مع موسم الصيف والإجازات.

يذكر أنّ البنك الأهلي المصري لديه أكبر شبكة لماكينات ATM، تبلغ أكثر من 6700 ماكينة منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، إضافة إلى صرف 40 مليون جنيه من خلال 24 ألف عملية سحب من خدمة كاش أواي المتاحة على عدد من نقاط بيع البنك الأهلي المصري بعدد من محطات الوقود والسوبر ماركت الكبرى.