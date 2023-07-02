إرهاب ضد الدولة.. تنظيم الإخوان يقود حربا شرسة لكسر منظومة الأمن

شن الإخوان خلال فترة حكمهم السوداء، وبعد خروجهم من السلطة مع ثورة 30 يونيو المجيدة، حرباً مشتعلة على مؤسسات الدولة، خاصة المؤسسة الأمنية، الدرع الحامية لأمن واستقرار المجتمع. أرادوا معاقبة الشرطة المصرية على موقفها الوطنى فى حماية إرادة المصريين التى عبروا عنها فى الثورة وهم يهتفون: «يسقط يسقط حكم المرشد». حاولوا كسرها لتنتشر الفوضى وتتحقق مخططات التقسيم وتسقط مصر فى بحورٍ لا تنتهى من العنف والدماء.

هاجموا بكل ضراوة أقسام الشرطة. استهدفوا الكمائن الأمنية. خططوا لعمليات تفجير فى مديريات الأمن بالمحافظات. دبروا عمليات اغتيال لقادة أمنيين وضباط. ظنوا أن كل هذه الجرائم سوف تكسر المنظومة الأمنية فى مصر، لكنهم لم يعلموا أن هناك رجالاً قادرين على المواجهة ومستعدين للتضحية بأنفسهم حتى تحيا مصر ويعيش المصريون جميعاً فى أمن وسلام.

«الوطن» كانت حاضرة عقب كل عملية إرهابية، لترصد وتسجل آثار الدمار الذى خلفه الإخوان والتضحية الغالية التى قدمها رجال الأمن المخلصون، من الهجوم على مديرية أمن القاهرة إلى تفجير مديرية أمن الدقهلية، ومن استهداف مقر الأمن الوطنى بشبرا الخيمة إلى استهداف مقر معهد مندوبى الشرطة بعين شمس. عمليات إرهابية كثيرة سجلتها «الوطن» بالكلمة والصورة، حتى تظل شاهدةً على إرهاب الإخوان وصمود الدولة المصرية التى استطاعت أن تداوى جراحها وتتصدى لموجات عنف الجماعة وتستعيد الأمن والاستقرار للمصريين.