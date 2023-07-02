علاء عابد: بيان 3 يوليو أنقذ مصر من مخطط التقسيم والفوضى

أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، نائب رئيس البرلمان العربي، أن بيان 3 يوليو استجاب لأصوات الشعب وإرادته، وخرج يعبر عن مطالب 30 يونيو لإنقاذ مصر من مخطط التقسيم والفوضى وسيناريو العنف الذي حاولت الجماعة الإرهابية أن تدخل فيه مصر، إلا أن انحياز القوات المسلحة وقائدها عبدالفتاح السيسي وقوى الوطن للشعب أوضح للعالم صلابة إرادة مصر والمصريين.

3 يوليو طوق النجاة من سيناريو الفوضى

وقال «عابد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن بيان 3 يوليو بمثابة طوق النجاة لمصر من مخطط الفوضى والإرهاب ليكشف للعالم، أن مصر لا تخضع للتهديدات ولها درع وسيف ظهر في بطولات وتضحيات القوات المسلحة والشرطة المصرية الباسلة التي خرجت للتصدي للإرهاب الأسود بتفويض شعبي كامل للقائد والبطل عبدالفتاح السيسي بالتصدي للإرهاب وسيناريو إحراق مصر الذي حاولت الجماعة الإرهابية القيام به.

وأكد أن الشعب المصري فرض إرادته في ثورة 30 يونيو؛ إذ خرج للمطالبة برحيل جماعة الإخوان الإرهابية عن حكم البلاد واستجابت القوات المسلحة وجاء البيان الذي ألقاه الفريق أول عبد الفتاح السيسي وقتها ليعلن وقوف القوات المسلحة بجوار الشعب المصري، واستشعر المصريون انتصار إرادتهم وقضائهم على حكم جماعة الإخوان، الذي أرهق الأمة لمدة عام كامل، بالفوضى والتخريب وانعدام الأمن والأمان ومحاولة اختطاف الوطن وأخونة الدولة من خلال مخطط دولي لتقسيم مصر لمصلحة دول أخرى.

الجيش المصري والشعب في رباط ليوم الدين

وأضاف علاء عابد، أن الشعب والجيش في رباط ليوم الدين، وأن مصر للمصريين الذين استطاعوا الحفاظ على هويتهم، وأن الجيش المصري هو جيش وطني شريف لأنه جيش الشعب ودوره حماية الوطن.

وأشار إلى أن بيان 3 يوليو أنقذ مصر والمنطقة بالكامل من مخطط يهدف إلى نشر الفوضى كما حدث في سوريا وليبيا واليوم وبعد عشر سنوات استقرت الأوضاع بشكل كبير في ليبيا بفضل مصر، وعادت الأوضاع لطبيعتها في سوريا وكانت وستظل مصر صمام أمن وأمان المنطة العربية.