نائب رئيس «إرادة جيل»: 3 يوليو 2013 أظهر للعالم قوة تلاحم الجيش والشعب

أكد اللواء محسن الفحام نائب رئيس حزب إرادة جيل، أن بيان خارطة الطريق الذي صدر يوم 3 يوليو 2013، أكد انحياز الجيش الكامل لإرادة الشعب وأظهر للعالم مدى تلاحم العلاقة بينهما.

30 يونيو أنقذت المنطقة العربية من مخطط تقسيم خارجي

وأوضح اللواء محسن الفحام في تصريحات لـ«الوطن» أن ثورة 30 يونيو أنقذت المنطقة العربية من مخطط تقسيم خارجي يستهدف أمن ربوعها وظهر ذلك من خلال محاولات سعي الجماعة المتواصل لنشر الأفكار المتطرفة والتكفيرية بين المواطنين واستقطابهم نحو طريقهم الضال.

وبسؤاله عن أبرز الأخطاء التي ارتكبتها الجماعة خلال فترة حكمها، قال نائب رئيس حزب إرادة جيل جماعة الإخوان خلال فترة حكمها ارتكبت أخطاء كارثية؛ أولها محاولة أخونة الدولة بتعيين عناصر الجماعة بالمؤسسات دون النظر إلى مؤهلاتهم الإدارية أو خبراتهم العلمية؛ الأمر الذي أغضب الكثير من المواطنين.

إقصاء جميع التيارات من صنع القرار السياسي

وتابع نائب رئيس حزب إرادة جيل: «وذلك فضلا عن إقصائهم لجميع التيارات والقوى الوطنية من صنع القرار السياسي فبمجرد وصول الجماعة لسدة الحكم ضربت بكافة الأحزاب عرض الحائط ولم تستمع لأي رأي طوال فترة حكمهم».

واختتم نائب رئيس حزب إرادة جيل حديثه مهنئا الشعب المصري على ملحمته البطولية في الثلاثين من يونيو التي قضى فيها على أحلام الغزاه التي كانت تستهدف تشكيل شرق أوسط جديد مقسم ومفتت إلى دويلات عدة.