قدم البابا تواضروس الثاني، التهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحلول عيد الأضحى المبارك، كما هنأ اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

البابا تواضروس يهنئ رئيس الوزراء بعيد الأضحى

وقال البابا في نص برقيته إلى رئيس الوزراء: «الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالأصالة عن نفسي، وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية، يسرني أن أبعث لدولتكم، ولجميع أحبائنا المسلمين، أصدق التهاني القلبية بحلول عيد الأضحى المبارك، طالبين من الله أن ينعم عليكم بوافر الصحة، ويوفق سعيكم في طريق تنمية مصر في جميع النواحي، وهو ما يلمسه جميع المصريين بفضل جهودكم الحثيثة».

تهنئة البابا تواضروس لوزير الداخلية بعيد الأضحى

كم هنأ البابا تواضروس الثاني، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأرسل برقية تهنئة بهذه المناسبة، هذا نصها:

«السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أرسل لسيادتكم ولجميع أحبائنا من ضباط وأفراد جهاز الشرطة المصرية أصدق التهاني القلبية بحلول عيد الأضحى المبارك، طالبين من الله أن ينعم عليكم بموفور الصحة، ويساند جهودكم لحفظ أمن واستقرار مصرنا الغالية».