عاجل.. أول تعليق من علي ماهر على غضب كولر لتضييع لاعبي فيوتشر للوقت

تحدث علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر، عن تعادل فريقه أمام الأهلي سلبيًا، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأحد، ضمن مؤجلات الجولة الـ24 من عمر الدوري المصري الممتاز، في نسخته الـ64.

علي ماهر يتحدث عن تعادل فيوتشر أمام الأهلي

وقال علي ماهر، في المؤتمر الصحفي عقب مباراة الأهلي وفيوتشر: «أبارك للأهلي على الفترة الماضية، وبطولة أفريقيا حاجة تشرف، وأمر فخر لمصر كلها، وبقاله كتير في الدوري لا يتعرض إلى هزيمة أو تعادل».

وأضاف مدرب فيوتشر: «واجهت الأهلي بنقص عددي وصل إلى سبعة لاعيبن، وبشكر لاعبي الفريق وكملت الدكة بحارسين مرمى».

علي ماهر: لاعبو فيوتشر «رجالة»

وشدد «ماهر» على أن «لاعبي فيوتشر رجالة، وبتشتغل تحت أي ظروف، وتجميع 58 نقطة أمر جيد جدًا، وكنا محتاجين جدًا نفوق النهاردة، وقدرنا نخرج بنقطة، مش عارف هدفنا تسلل ولا لا، الله أعلم».

وأوضح المدرب: «بنلاعب فريق كبير ومش منطقي تهاجم بس قدام الأهلي، والأهلي خطير في التحولات، وكنا مركزين نهاجم بشراسة وندافع بشراسة، والأهلي برضه مش فاكر له حاجة خطيرة».

وأشار علي ماهر إلى عصبية كولر، مدرب الأهلي بسبب إضاعة الوقت؟، مؤكدا: «مش بطالب اللاعبين تقع وتضيع وقت، أنا مش من المدربين دول، ربما يكون إجهاد وإصابات سبب سقوط اللاعيبن، وأنا بستمتع بلعب الكرة وكنت مبسوط بوجود الجماهير».

واختتم حديثه قائلا: «علشان تلعب أفريقيا بعد سنتين إنجاز، في الطبيعي إنك تلعب أفريقيا بعد 7 سنين»، في إشارة إلى تأهل فيوتشر للمشاركة في الكونفدرالية الأفريقية، في النسخة المقبلة.