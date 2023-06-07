خطوات نقل ملكية السيارة من مرور إلى آخر.. وإجراءات مطابقة بصمة الموتور

قال الخبير القانوني عبدالله محمد عبدالله، المحامي بالنقض، إنّ نقل ملكية السيارة من مرور إلى آخر حسب محل إقامة المالك الجديد، يستوجب استخراج مستند رسمي بمطابقة بصمة الموتور من المرور القديم، وهو إجراء رسمي لا يتم نقل مكلية السيارة إلا بعد الانتهاء منه.

مطابقة بصمة المحرك

وأضاف الخبير القانوني لـ«الوطن»، أنّ نقل ملكية السيارة للمالك الجديد تبدأ بالذهاب إلى وحدة المرور التابع لها محل إقامة وفحص محرك السيارة والشاسيه، ثم مطابقة بصمة موتور من المرور القديم التابع له السيارة.

ونشرت منصة وزارة الداخلية على محرك البحث جوجل، إجراءات نقل ملكية السيارة والمستندات المطلوبة، وهي كما يلي.

خطوات نقل ملكية السيارة

- تقديم توكيلات السيارة بالترتيب مع صورتين من كل توكيل.

- وجود بطاقة الرقم القومي مع صورتين منها للمشتري والبائع.

- شهادة مخالفات للسيارة من البائع بتاريخ حديث لا يتعدى شهر.

- شهادة بيانات من المرور القديم للسيارة حال انتهاء رخصة السيارة.

- نموذج عقد بيع، ويجب ملء البيانات بخط جيد دون أخطاء إملائية.

- تقديم الأوراق للموظف المتخصص بتسجيل العقود.

- دفع الرسوم المطلوبة في خزينة الشهر العقاري.

- ختم العقد من مدير مكتب الشهر العقاري والتأكد من صحة الختم من الموظف المختص.

خطوات نقل الملكية في الشهر العقاري

- استخراج شهادة المخالفات في حالة رخصة تسيير السيارة سارية.

- استخراج شهادة بيانات مع رشهادة المخالفات في حالة رخصة السيارة منتهية.

- تقديم صورة البطاقة للمالك الجديد والقديم للمراجعة.

- رخصة السيارة القديمة.

- عقد بيع السيارة موثق من الشهر العقاري.

- الفحص الفني للسيارة في المرور حال انتهاء رخصة السيارة.

- دفع الرسوم المطلوبة وتسليم اللوحات المرورية القديمة.