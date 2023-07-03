«تعاونيات الإسكان»: بدء التقديم لوحدات مشروع «لؤلؤة القاهرة الجديدة» غدا

أعلنت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، عن طرح 74 وحدة سكنية، في مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، بمساحات مختلفة «109 أمتار مربعة، 123 مترًا مربعًا، 129 مترًا مربعًا» للدور الأرضي، وبمساحة 152 مترًا مربعًا للأدوار العلوية، منوهة أنَّها سيتمّ تسليمها بعد مرور سنة من الآن.

تفاصيل التقديم على شقق لؤلؤة القاهرة الجديدة

وقالت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إنَّ بدء تقديم المستندات بمقر الهيئة الرئيسي اعتبارًا من غد الثلاثاء الموافق 4 يوليو 2023، حتى يوم الخميس الموافق 13 من نفس الشهر، مشيرة إلى أنَّه سيتمّ سداد جدية دخول القرعة طبقًا للمساحة المطلوبة، ويتمّ إرفاق صور إيصال السداد بمستندات الحجز، كما أنَّه سيتمّ الإعلان عن المستبعدين يوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس 2023، بحسب كراسة الشروط التي حصلت «الوطن» على نسخة منها.

المستندات المطلوبة

- ملء الإقرار الخاص بالاطلاع على الشروط المالية وكافة البيانات الواردة بالكراسة ويتم تحديد المساحة المطلوب حجزها «109 أمتار مربعة، 123 مترًا مربعًا، 129 مترًا مربعًا، 152 مترًا مربعًا».

- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

موعد ومكان إجراء القرعة

كما أنَّه سيتمّ إجراء القرعة يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر في تمام الساعة 12 ظهرًا، بنادي العلميين، أمام مبنى الهيئة الرئيسي 3 شارع سمير عبدالرؤوف امتداد مكرم عبيد في مدينة نصر.

إجراءات القرعة

- الحضور في تمام الساعة 10 صباحًا.

- اجراء القرعة في تمام الساعة 12 ظهرًا.

- لا يسمح بمرافقين، باستثناء ذوي الاحتياجات الخاصة مسموح لهم مرفق واحد.

- يجوز إجراء توكيل لحضور شخص آخر بدلًا من المتقدم.

- من لم يحضر القرعة يتمّ استبعاده ويخصم منه 2% مصروفات إدارية.

- يتمّ إجراء القرعة العلنية لكل ماحة على حدى طبقًا للمساحة المدونة بطلب دخول القرعة.

- بعد الانتهاء من تخصيص جميع الوحدات السكنية المعروضة بالقرعة العلنية يتمّ إجراء قرعة إضافية لاختيار عدد من المتقدمين كقائمة انتظار، بحيث يتمّ التصعيد منهم في حالة تقاعس أحد الفائزين بالقرعة عن استكمال إجراءات التخصيص أو التخلف عن سداد الأقساط في المواعيد المقررة.