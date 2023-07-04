بدء التقديم لوحدات مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة.. اليوم

كشفت هيئة تعاونيات البناء والإسكان عن طرح 74 وحدة سكنية، في مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، بمساحات مختلفة «109 أمتار، 123 مترا مربعا، 129 مترا مربعا» للدور الأرضي، وبمساحة «152 مترا مربعا» للأدور العلوية، موضحة أنها ستسلم بعد مرور سنة من الآن أي في يولوي 2024.

التقديم على شقق لؤلؤة القاهرة الجديدة

وبحسب كراسة الشروط التي حصلت «الوطن» على نسخة منها، أوضحت الهيئة العامة لتعاونيات الإسكان والبناء، أن اليوم الثلاثاء هو بداية تقديم المستندات بمقر الهيئة الرئيسي، حتى يوم الخميس الموافق 13 من نفس الشهر، مضيفة أنه يتم سداد جدية دخول القرعة طبقًا للمساحة المطلوبة، ويتم إرفاق صور إيصال السداد بمستندات الحجز، كما أنه سيتم الإعلان عن المستبعدين يوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس 2023.

مكان وموعد القرعة

كما أنه سيتم إجراء القرعة يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر في تمام الساعة 12 ظهرًا، بنادي العلميين، أمام مبنى الهيئة الرئيسي 3 شارع سمير عبدالرؤوف امتداد مكرم عبيد في مدينة نصر.

المستندات المطلوبة

- مليء الإقرار الخاص بالإطلاع على الشروط المالية وكافة البيانات الواردة بكراسة الشروط ويتم تحديد المساحة المطلوب حجزها «109 متر مربع، 123 متر مربع، 129 متر مربع، 152 متر مربع».

- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

إجراءات دخول القرعة

- الحضور في تمام الساعة 10 صباحًا.

- اجراء القرعة في تمام الساعة 12 ظهرًا.

- لا يسمح بدور مرافقين، معدا لذوي الاحتياجات الخاصة مسموح لهم مرفق واحد.

- يجوز عمل توكيل لحضور شخص آخر بدلًا من المتقدم.

- من لم يحضر القرعة يتم استبعاده ويخصم منه 2% مصروفات إدارية.

- يتم إجراء القرعة العلنية لكل ماحة على حدى طبقًا للمساحة المدونة بطلب دخول القرعة.

- بعد الانتهاء من تخصيص جميع الوحدات السكنية المعروضة بالقرعة العلنية يتم إجراء قرعة إضافية لاختيار عدد من المتقدمين كقائمة انتظار، بحيث يتم التصعيد منهم في حالة تقاعس أحد الفائزين بالقرعة عن استكمال إجراءات التخصيص أو التخلف عن سداد الأقساط في المواعيد المقررة.