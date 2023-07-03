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«الدوما الروسي»: لا حاجة لتعبئة جديدة بعد مغادرة قوات فاجنر

كتب:

هانى حسن
10:00 ص | الإثنين 03 يوليو 2023
مجلس الدوما الروسي

مجلس الدوما الروسي

قال أندري كارتابولوف، رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما الروسي، اليوم الاثنين، إن مغادرة مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة للحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا، لن تؤثر على مجرى القتال. 

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «تاس» الروسية للأنباء، عن المشرع النافذ، قوله إنّ الجيش الروسي النظامي كان قادرًا على صد الهجوم الأوكراني المُضاد من دون قوات فاجنر، وأكد أنّه لا توجد حاجة لموجة تعبئة جديدة. 

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بقلم هانى حسن