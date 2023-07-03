استقرار سعر الدولار اليوم الاثنين 3-7-2023 مقابل الجنيه

شهد سعر الدولار اليوم الاثنين 3-7-2023 مقابل الجنيه، استقرارًا، إذ يتراوح سعر الشراء بين الأقل والأعلى 30.75 جنيه و30.90 جنيه، والبيع بين 30.85 جنيه والأعلى 30.96 جنيه.

ونرصد في السطور التالية سعر الدولار اليوم الاثنين 3-7-2023 مقابل الجنيه، في عدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري، بـ30.83 جنيه للشراء والبيع 30.96 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر

جاء سعر الدولار في البنك الأھلي المصري، بـ30.75 جنيه للشراء، وبـ 30.85 جنيه للبيع، وهو نفس السعر في بنك مصر.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وسعر الدولار في بنك القاهرة 30.85 للشراء والبيع بـ30.95 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وبالنسبة لسعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، جاء بـ 30.85 جنيه للشراء، والبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وعن سعر الدولار في بنك الإسكندریة، الشراء 30.85 جنيه، والبيع 30.95 جنيه.