تعرف على الحالات المستحقة لسيارات ذوي الإعاقة في القانون الجديد

حدد القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق ذوي الإعاقة، الحالات التي تستحق سيارات المعاقين في القانون الجديد وأنواع الإعاقة التي لا يسمح لها بقيادة السيارات ونرصد لكم في النقاط التالية حالات الإعاقة التي تستحق وأيضاً الشروط الواجب توافرها.

الحالات المستحقة للسيارات المعاقين في القانون الجديد

- الإعاقة في الأطراف العلوية للشخص.

وفي هذه الحالة يقصد بها الإعاقة في الأطراف العلوية تكون إن وجد بتر من أسفل الكوع ويتم وضع ذراع صناعي يكون بديل للجزء المبتور، للقيام بأي إجراءات حياتية أو وظيفية بكل سهولة.

- الإعاقة في الأطراف السفلية للشخص.

- حالات الإعاقة الناتجة عن إصابة الأطراف.

شروط الحصول على سيارة مجهزة طبيا للمعاقين

هناك حالات محددة لابد أن تكون مصحوبة بمفاصل تعويضية مثل:

- إن كانت الحالة تعاني من ضعف واضح ويؤثر هذا الضعف على أحد الأطراف.

- إن كانت الحالة مصابة بمشكلة كبيرة في الأطراف.

- إن كانت الحالة مصابة بسقوط في القدم.

أنواع الإعاقة التي لا يسمح لها بقيادة السيارات

هناك أنواع إعاقات لا يسمح لها بالقيادة إن كانت مجهزة أو غير مجهزة وهي كالآتي:

- إذا كان الشخص يعاني من ضمور في كل العضلات الخاصة بالجسم

- إذا كان الشخص يعاني من بتر مزدوج في الأطراف.

- إذا كان الشخص يعاني من شلل في الأطراف العلوية.

- إذا كان هناك حالة من تيبس التام في العمود الفقري.

- إذا كان الشخص يعاني من ضمور في العضلات مع وجود ضمور ذاتي لكافة العضلات.

- إذا كان الشخص يعاني من مرض الروماتويد المزمن، وهذا المرض يكون مصاحب لحالات تشوه مزمن للأطراف الأربعة.