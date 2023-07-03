ردود فعل واسعة لاحتفالات «المتحدة» بإجازة عيد الأضحى: تخطت حدود مصر

احتفالات مميزة واستثنائية، قدّمتها القنوات التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، طوال إجازة عيد الأضحى 2023، من خلال استضافة كبار نجوم الفن والغناء، في سهرات فنية وغنائية، حظيت باهتمام جماهيري واسع، ليست في مصر فحسب، بل بلغت حدود الوطن العربي، وتصدرت تلك الحلقات محركات البحث وكذلك منصات التواصل الاجتماعي.

وجاءت البداية، مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، والتي احتفلت مع جمهورها بعيد الأضحى، بظهور خاص للفنان رضا البحراوي، في أول ظهور إعلامي له منذ سنواتٍ عدة، أدى عدد من الأغاني الشعبية الشهيرة وكذلك الكلاسيكية، على مدار الحلقة، التي عُرضت ضمن برنامج «صاحبة السعادة» على قناة «دي إم سي» ليلة الوقفة، إذ نجت تلك الحلقة في تصدر قائمة الأكثر تداولًا على «فيس بوك»، والأكثر بحثًا على «جوجل» لمدة 3 أيام متواصلة، كما حرصت القنوات والصحف العربية لتغطية هذه الاحتفالية عبر منصاتها الرقمية المختلفة، مثل «العربية» و«صحفية الشرق الأوسط».

تفاصيل دخول رضا البحراوي عالم الغناء

وروى رضا البحراوي، لأول مرة، تفاصيل دخوله مجال الغناء من أحد شوارع مدينة طنطا، وكيف لعبت «الصدفة» دورها في حياته، وأبرز المهن التي عمل بها قبل الغناء، وكذلك الصعوبات التي تعرض لها، كما تحدث عن كواليس أول حفل أحياه في مدينة الإسماعيلية، وموقف أسرته من ذلك، فضلًا عن جولته في الأقاليم وتجربته في القاهرة، ودخوله عالم السينما والتليفزيون، وغيرها من التفاصيل التي استحوذت على اهتمام الجمهور.

واستعرض رضا البحراوي، خلال الحلقة، تفاصيل الرسالة التي تلقاها من والده، ولم ينساها منذ ذلك الحين، «قال لي وهو على السرير تعبان روح يا رضا ربنا يكرمك ويرزقك عشان أنت حنين على أهلك وعليّ وإخواتك، والحمد لله إن ربنا شفاه، لكن والدتي تعبت نفس التعب اللي تعبه والدي، وربنا شفاها، وبدعي لها دايما لأنها حياتي كلها».

أكثر من 12 مليون مُشاهدة، حققتها حلقة رضا البحراوي، مع إسعاد يونس، عبر المنصات المختلفة، فضلًا عن تفاعل الجمهور معها وتداول الأغاني التي قدّمها خلال اللقاء، عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي.

مفاجآت برنامج «معكم» للإعلامية منى الشاذلي

المفاجأة الثانية، التي قدّمتها «المتحدة» لجمهورها خلال الاحتفالات بعيد الأضحى، كانت من خلال برنامج «معكم» للإعلامية منى الشاذلي، حيث قدّمت حلقتين مع نجوم الفن والغناء، وهما حديث خاص مع الفنانة لطيفة، وأخرى مع أبطال فيلم «البعبع» المعروض في السينمات حاليًا، وهم أمير كرارة، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد أنور، وجان رامز.

أكثر من 16 مليون مُشاهدة، لبرنامج «معكم» في عيد الأضحى، حيث حاورت ضيوفها في أجواء مليئة بالفرح والبهجة، إذ أنّ الأحاديث لا تخلو من جرعة «الكوميديا» وكذلك المفاجآت التي طالما اعتادت منى الشاذلي على تقديمها للجمهور طوال الوقت، وإظهار ضيوفها بشكلٍ جديد ومختلف.

ولاقت حلقة الفنانة لطيفة إشادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لما حملته الحلقة من محتوى مميز وجاذب، حيث احتلت تريند تويتر في عدة دول عربية، منها مصر وتونس والمغرب والجزائر، إضافة إلى الكويت والإمارات، وكشفت لطيفة خلال الحلقة عن أبرز ملامح مسيرتها الفنية التي تجاوزت 40 عاما من النجاح، وروت تفاصيل جديدة عن بدايتها وعلاقتها بأسرتها ووالدتها، ودورهم الداعم لها في مسيرتها الفنية الثرية بالنجاحات.

منة شلبي ضيفة سهرانين

كذلك نجح برنامج «سهرانين» على قناة «أون» لمدة يومين على التوالي في ثاني وثالث أيام العيد في تصدر قائمة الأكثر رواجًا وتداولًا على «فيس بوك» بعد استضافته للفنانة منة شلبي في ظهورها الإعلامي الأول بعد فترة طويلة برفقة المطرب على الألفي والمطربة زينب حسن، كما نجحت فيديوهات الحلقة في تحقيق أكثر من 5 مليون مشاهدة على «التيك توك»، كما تصدرت في الوقت نفسه المطربة الصاعدة زينب حسن تريند تويتر بعد الإشادة بصوتها من جانب رواد المنصة.

كما حازت الحلقة التي استضافت خلالها النجمة أنغام، المطربتين ريهام عبدالحكيم ومي فاروق إشادة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي من المشاهدين وكذلك نجوم الفن في مصر والعالم العربي، وتخطت أغنية «دوارين» بصوت الثلاثي حاجز المليون مشاهدة بعد أقل من 24 ساعة من إذاعة الحلقة، وتصدرت مي فاروق وريهام عبدالحكيم قائمة الأكثر رواجا على «فيس بوك» خلال ثالث ورابع أيام العيد.