فعاليات الأنشطة الصيفية في الكنيسة الأرثوذكسية.. كرنفالات طفولة ومؤتمرات

تشهد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية نشاطا مكثفا، بالتزامن مع بدء الأنشطة خلال موسم الإجازة الصيفية.

وافتتح الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة وتوابعها، اليوم، فعاليات كرنفال الطفولة، وبدء الاحتفال بالقداس الإلهي، وأعقبه إلقاء عظة على الحضور، وذلك بكنيسة الأنبا مقار بشبرا الخيمة.

كرنفالات تربية كنسية

كما افتتح مطران شبرا الخيمة نشاط الإجازة الصيفية لأبناء وبنات الإيبارشية في كنيسة الشهيد مار جرجس مقر المطرانية، ويشمل النشاط كرنڤالات التربية الكنسية ومؤتمرات الشباب، وشارك فيها 2000 فتى وفتاة من طلاب المرحلة الإعدادية و300 من الشباب والشابات.

الأنبا يوأنس يصلي قداسا بدير العذراء بدرنكة

فيما صلى الأنبا يوأنس، أسقف أسيوط وتوابعها، صباح اليوم، القداس الإلهي بدير العذراء مريم بدرنكة، وذلك عقب عودته من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية حيث هنأ البابا تواضروس بعودته من خلوة علاج من التهاب العصب السابع.

وأقامت لجنة خدمة الأسرة رجال المنبثقة من لجنة الأسرة بالمجمع المقدس، المؤتمر الأول للآباء كهنة إيبارشيات الوجه القبلي وخُدام الأسرة بها، تحت عنوان «الرجولة مسؤولية والتزام»، في دير السيدة العذراء بجبل أسيوط «درنكة»، بحضور الأنبا بيسنتي، أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير الشهيد مار مينا بجبل أبنوب ومقرر اللجنة الفرعية بالمجمع المقدس.

وتضمنت الأنشطة أيضًا مجموعات عمل حول موضوع «علموا أولادكم»، وشارك في المؤتمر 125 من الآباء الكهنة والخدام. ومن المقرر أن يُعقد مؤتمر لإيبارشيات الوجه البحري والإسكندرية خلال الفترة المقبلة.