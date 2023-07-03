«القومية للأنفاق»: استئناف تقديم طلبات وظائف القطار الكهربائي الخفيف غدا

أعلنت الهيئة القومية لمترو الأنفاق، عن استئناف تلقي طلبات التقدم على وظائف القطار الكهربائي الخفيف، بداية من غد الثلاثاء الموافق 3 من شهر يوليو الجاري لسنة 2023، موضحة أن الموعد النهائي لتقديم طلبات التقدم على وظائف القطار الكهربائي الخفيف، مقرر له يوم الخميس الموافق له 6 من الشهر الجاري.

وظائف القطار الكهربائي الخفيف

وقالت الهيئة القومية لمترو الأنفاق، إنَّ الشروط والمستندات المطلوبة، للتقدم على وظائف القطار الكهربائي الخفيف، هي:

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة شهادة الميلاد كمبيوتر.

- صورة المؤهل الدراسي.

- عضوية نقابة المهندسين.

- الموقف من التجنيد.

- شهادة تحديد مستوى اللغة الإنجليزية، على أن تكون معتمدة من أي معهد للغات تابع للقوات المسلحة.

- أن يكون المتقدم حاصلا على 65% للوظائف الهندسية.

- صور شهادات الخبرة.

- صورة شخصية 4x6.

- حوالة بريدية بـ50 جنيها، على حساب 0135312002065818 باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو.

التخصصات المطلوبة لوظائف القطار الكهربائي الخفيف

وأشارت الهيئة القومية للأنفاق إلى التخصصات المطلوبة لوظائف القطار الكهربائي الخفيف، وهي على النحو الآتي:

- مهندس صيانة وإدارة المعدات والنظم والتحكم.

- مهندس السلامة والصحة المهنية.

- مهندس أزمات والكوارث.

- مهندس مراقبة الجودة.

- مهندس إدارة المخاطر.

- موظف شؤون قانونية.

- مترجمين.

- أخصائيون تكنولوجيا المعلومات IT.

- أخصائيون موارد بشرية وتدريب.

- محاسبون مشتريات ومخازن وإدارة أصول.

مكان وموعد التقديم لوظائف القطار الكهربائي الخفيف

وأوضحت الهيئة، أنها تتلقى أوراق المتقدمين على شغل وظائف القطار الكهربائي الخفيف، في مقر الشركة المصرية بميدان رمسيس، يوميا من الأحد للخميس الساعة 9 صباحًا حتى 2.30 مساء، والأوراق تقدم يد بيد، ولا ينظر للطلبات المرسلة عبر البريد.