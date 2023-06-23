أسرع طريقة لاستخراج بدل تالف رخصة قيادة.. إلكترونيا في خطوات بسيطة

تتيح وزارة الداخلية تقديم خدمة استخراج بدل فاقد رخصة قيادة من خلال موقعها الإلكتروني، وذلك بهدف التيسير على المواطنيين وتوفير الكثير من الوقت والمجهود فى الوقوف فى المصالح الحكومية، وذلك فى إطار خطة التحول الرقمى وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين.

خطوات استخراج بدل فاقد رخصة قيادة

وتستعرض «الوطن» خلال التقرير التالي خطوات استخراج بدل فاقد رخصة قيادة إلكترونيًا من خلال موقع وزارة الداخلية في خلال خطوات بسيطة.

وتتمثل الخطوة الأولى لاستخراج بدل فاقد رخصة قيادة من خلال الدخول على موقع وزارة الداخلية عبر الرابط، وفي الخطوة التالية تقوم بتسجيل الدخول على الموقع، أما فى حالة عدم وجود حساب، يمكنك من خلال خطوة بسيطة إنشاء حساب وبعدها تسجيل الدخول.

وتتمثل الخطوة التالية، فى الضغط على أيقونة «دليل الخدمات» الموجودة فى الشريط العلوى بالموقع، وفي خانة المرور تقوم بالضغط على أيقونة «بدل تالف رخصة قيادة»، وبعد الموافقة على الشروط، تقوم بإدخال بيانات الرخصة الخاصة بك وكذلك بطاقة الرقم القومي

وبعد ذلك دفع رسوم المخالفات، وبعدها تسدد رسوم الخدمة وتستلم رخصة القيادة.