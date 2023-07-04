هل يحق لأقارب الدرجة الثانية استخراج القيد العائلي لأفراد الأسرة؟

يعتبر القيد العائلي أحد أهم المستندات الشخصية والحكومية التي يجب أن يحتفظ بها رب الأسرة، وذلك لأنّه يعتبر من المستندات التي يكثر طلبها في الجهات الحكومية من المواطن، وتكمن أهمية القيد العائلي في أنه وثيقة تثبت عدد أفراد الأسرة الواحدة مثبت بالرقم القومي لكل منهم، وهو من المستندات المطلوبة لاسيما للذكور بداية من تقديم الشباب في الكليات والمعاهد العسكرية إلى التقديم على الإعفاء من التجنيد لإثبات ان المتقدم هو وحيد أبيه وأمه، وغيرها من المصالح الحكومية التي تطلب هذا المستند.

هل يحق لأقارب الدرجة الثانية استخراج القيد العائلي؟

توضح «الوطن» في هذا التقرير إجابة لسؤال يطرحه الكثير من المواطنين عبر محرك البحث جوجل وهو «هل يحق لأقارب الدرجة الثانية استخراج القيد العائلي؟».

لتأتي الإجابة من مصلحة الأحوال المدنية التي أفادت بأحقية أقارب الدرجة الثانية في استخراج القيد العائلي لأفراد الأسرة، كما أضافت بأحقية الدرجة الأولي من الأقارب حتي الدرجة الثالثة في استخراج القيد العائلي للشخص المعني.

كيفية استخراج القيد العائلي لأول مرة

يتوجه طالب القيد العائلي إلى أحد جهات السجل المدني وتقديم المستندات التالية:

1- صورة بطاقة الرقم القومي الخاص به.

2- شراء نموذج 40.

3- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب القيد العائلي.

4- قسيمة الزواج الخاصة بزوجته و زوجاته إن تعددوا و صور بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم.

5- تقديم صور شهادات ميلاد الأبناء المميكنة.

6- صور شهادات الوفاة للمتوفين من ذات الأسرة.

وبعد استيفاء هذه الأوراق، يجب سداد الرسوم المطلوبة لاستخراج القيد العائلي كي تتمكن من استخراج القيد.