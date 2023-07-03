موعد الزيادة السنوية للمعاشات: تصل إلى 1635 جنيها

حدد قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 موعد الزيادة السنوية للمعاشات، والمقرر لها بداية شهر يوليو من كل عام، وفقًا للمادة 35 من القانون، والتي نصّت على أن «تزداد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15% ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام».

تبكير صرف زيادة المعاشات 2023 ثلاثة أشهر

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بزيادة المعاشات بنسبة 15% بدءا من شهر أبريل الماضي، قبل موعدها الرسمي بـ3 أشهر، موضحة أنّ تكلفة تبكير صرف الزيادة نحو 14 مليار جنيه عن أشهر «أبريل ومايو ويونيو».

زيادة المعاشات بحد أدنى 170 جنيها

وأوضحت التأمينات الاجتماعية أنّ زيادة المعاشات في الأول من أبريل 2023، كانت بحدٍ أدنى 170 جنيهًا وبحد أقصى 1635 جنيهًا.

وأشارت التأمينات الاجتماعية إلى أنّه تمّ صرف منحة استثنائية شهرية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بمبلغ 300 جنيه، بدءًا من شهر نوفمبر الماضي بتكلفة سنوية 32 مليار جنيه.