عاجل.. سيناريو «جنوني» يمنح بيراميدز لقب الدوري بعد تعادل الأهلي مع فيوتشر

بعد سلسلة انتصارات وصلت إلى 9 مباريات متتالية، سقط الأهلي في فخ التعادل أمام فيوتشر، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ24 لمسابقة الدوري المصري الممتاز، أمس الأحد، ليخسر نقطتين في سباقه نحو لقب المسابقة الغائبة عن خزائنه منذ موسمين، في ظل اقترابه بقوة من جلب الدرع إلى دولاب بطولاته في الجزيرة.

ترتيب الأهلي وبيراميدز والمباريات المتبقية لهما بالدوري المصري

ويتصدر الأهلي المسابقة في الوقت الحالي برصيد 69 نقطة، يليه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 67 نقطة، وضمن الفريقان تواجدهما بدوري أبطال أفريقيا، الموسم المقبل، بعد أن حجزا مقعدي الصدارة والوصافة.

ورغم اقتراب المارد الأحمر من حسم لقب الدوري، إذ يتبقى له 7 مباريات، يحتاج خلالها إلى جمع 8 نقاط فقط؛ إذ أن وصوله إلى النقطة 77 يعني تتويجه باللقب رسميا، إلا أن هناك سيناريو جنوني قد يمنح بيراميدز لقب الدوري المصري لأول مرة في تاريخه.

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