33 عاما داخل طائرة.. قصة مسافر يوفر 2.4 مليون دولار من رحلاته الجوية

استثمر مسافر عالمي رحلاته الجوية، من خلال شرائه بطاقة طيران يونايتد إيرلاينز مدى الحياة مقابل 290 ألف دولار، في التسعينات، ومنذ ذلك الحين وفّر الملايين في الرحلات الجوية، اذ تقدر بنحو 2.4 مليون دولار على تذاكر الطيران.

مسافر عالمي يوفر نحو 2.4 مليون دولار

وقال المسافر توم اسكوتر، البالغ من العمر 69 عاما، الذي سافر أكثر من 23 مليون ميل على مدار 36 عاما، إنه دائمًا ما يختار المقعد 1B، الموجود في الصف الأول عند دخول الطائرة، على الجانب الأيسر من الطائرة، وهو مقعد في الممر.

وأضاف «اسكوتر» أنه بالرغم من صعوده إلى آلاف الرحلات الجوية طوال حياته، إلا أنه نادراً ما فاته رحلة واحدة، وذلك يرجع لاستخدامه المستمر لحقائب اليد الخفيفة دون حمل حقائب ثقيلة تجعله يستغرثق وقتا طويلا فى ملئها.

وأشار «اسكوتر» إلى أن على مر السنين، أتيحت له الفرصة لتجربة جميع أنواع المشروبات والأطعمة على متن الطائرة، معربًا عن إن جراد البحر هو الطعام المفضل لديه، حسبما ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز».

وتابع «اسكوتر»، أن قرار حصوله على تصريح الحياة مع يونايتد في عام 1990 هو أفضل استثمار في حياته؛ وذلك لأنه حصل على فرصة السفر ورؤية العالم، وأيضًا لأنه كان قادرًا على توفير ما يقرب من 2.4 مليون دولار على تذاكر الطيران.

قصة المسافر العالمي خلال 33 عامًا على متن الطائرة

يذكر أن «اسكوتر»، خاض أول رحلة له على الإطلاق مع يونايتد عندما كان يبلغ من العمر 36 عامًا، إذ أن في عام 2019، أصبح أول مسافر يطير 20 مليون ميل مع يونايتد.

وقررت شركة يونايتد تسمية طائرة بوينج 747 باسم ستوكر عندما وصل إلى علامة 10 ملايين ميل عام 2011.