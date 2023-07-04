فتح باب القيد بالدراسات العليا بجامعة بنها ببرنامجين في «علوم» و«زراعة»

أعلنت جامعة بنها، فتح باب القيد والقبول بالدراسات العليا للعام الأكاديمي 2023-2024 لبرنامج ماجستير النانوتكتولوجي في كلية العلوم وبرنامج ماجستير البيوتكنولوجي في كلية الزراعة وذلك طبقا للائحة الداخلية لكل كلية والسعة الاستعابية.

تستعرض «الوطن» رابط التقدم للقيد بالدراسات العليا بجامعة بنها في برنامجين دراسيين لمرحلة الماجستير في كليتي العلوم والزراعة في مجالي البيو تكنولوجي والناتو تكنولوجي.

رابط القيد للدراسات العليا بجامعة بنها

أوضح الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث أنه تقرر فتح باب التقدم للقيد بالدراسات العليا للعام الأكاديمي 2023-2024 لبرنامج ماجستير النانوتكتولوجي في كلية العلوم وبرنامج ماجستير البيوتكنولوجي في كلية الزراعة عبر الرابط الإليكتروني حيث يمكن التقدم من خلال الرابط هنا.

طريقة التقدم لبرامج الدراسات العليا بجامعة بنها

أضاف نائب رئيس جامعة بنها أن طريقة التقدم للقيد بالدراسات العليا في جامعة بنها ببرنامجي ماجستير النانوتكتولوجي في كلية العلوم وبرنامج ماجستير البيوتكنولوجي في كلية الزراعة من خلال اتباع الخطوات كالتالي:

- الدخول على الرابط من هـنـا

- الاطلاع على البرامج وشروط التقديم عن طريق الضغط على البرامج والشروط ثم اختيار الكلية.

- تحميل ملفات البرامج والشروط وفتح الملف.

- تسجيل بيانات الطالب الجديد من خلال الضغط على «لينك» تسجيل جديد.

- اختيار الكلية المراد التقديم بها.

- ملء البيانات الأساسية الخاصة بالطالب، ومن أهمها البريد الإلكتروني وكلمة المرور للتواصل مع الطالب، وإبلاغه برفض أو قبول طلبه.

- حفظ الخطوات السابقة بالضغط على «حفظ».

-الضغط على رجوع أو إدخال «اللينك» مرة أخرى في المتصفح لتسجيل الدخول لاستكمال البيانات بكتابة الإيميل وكلمة المرور الخاصة بالطالب وتسجيل الدخول.

- ملء البيانات الخاصة بالعنوان ووسائل الاتصال ثم بيانات المؤهل والكلية.

- اختيار بيانات الدرجة المراد التسجيل عليها.

- الدخول على حفظ ثم متابعة التسجيل على الصفحة ورفع المستندات المطلوبة.

- بعد رفع المستندات يتم الضغط على استمارة التسجيل وتفعيلها بسداد الرسوم عن طريق موقع التحصيل الإلكتروني، ثم طباعة الاستمارة لتقديمها للكلية والتوجه للكلية في حالة القبول لتقديم المستندات والاستمارة ومظروف التقديم يدويا، واستيفاء الإجراءات بمكتب الدراسات العليا بالكلية وتسليم الطلب.