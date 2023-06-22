جامعة بنها تحتل مركزا عالميا في التصنيف الهولندي «ليدن» لأول مرة

أعلن الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، تصنيف الجامعة لأول مرة في التصنيف الهولندي «ليدن» - «CWTS Leiden University» لعام 2023، ضمن 1411 جامعة على مستوى العالم.

الجامعة احتلت محليًا الترتيب 11

وأضاف الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة احتلت محليًا الترتيب 11 ضمن 13 جامعة مصرية جرى تصنيفها هذا العام، وأفريقيًا جاءت الجامعة بالمرتبة 32، وعالميًا في الترتيب 918، وقد ساعد النشر العلمي الدولي في مجالات العلوم الفيزيائية والهندسية، العلوم الطبية والحيوية وعلوم الرياضيات والحاسب الآلي في ظهور الجامعة بهذا الإصدار من التصنيف.

الأبحاث المنشورة في صورة مقال علمي

وأوضح «الجيزاوي» أنّ تصنيف ليدن CWTS Leiden يعتمد في تقييمه على الأبحاث المنشورة في صورة مقال علمي أو مرجعي مبوب في قاعدة بيانات Web of Science، التي تصدرها دار النشر Clarivate Analytics الأمريكية، والمنشورة في أعلى 1%، و 5%، و 10%، و 50% من قائمة المجلات العالمية.

كما يستخدم التصنيف مجموعة من المؤشرات الببليومترية التي توفر إحصاءات على مستوى الجامعات حول التأثير العلمي والتعاون والنشر في المجلات المفتوحة والتنوع بين الجنسين، وقد ساعد على ظهور الجامعة بهذا التصنيف السياسات التي تبنتها الجامعة لدعم وتحفيز البحث العلمي والنشر الدولي من خلال العديد من البرامج.

وتستهدف الجامعة في الفترة المقبلة رفع نسب النشر العلمي للإنتاج الفكري لهيئة التدريس والباحثين في المجلات العلمية ذات الفئة 1% و 5%، من قائمة المجلات العلمية بالتخصصات المختلفة، لتأثير ذلك على العديد من التصنيفات الدولية للجامعة.