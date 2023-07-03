مصرع طالب غرقا في نهر النيل بالمنيا

لقي مساء اليوم الاثنين، طالب مصرعه غرقًا داخل المجري المائي لنهر النيل، في أثناء الاستحمام هربًا من الحر بإحدى قرى مركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

غرق طالب في نهر النيل

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد مصرع شخص غرقًا في المجري المائي لنهر النيل أمام إحدى القرى بمركز سمالوط.

انتشال الجثة ونقلها للمستشفى

بانتقال أجهزة الأمن وقوات الإنقاذ النهري، جرى انتشال الجثة، وتبين أنها لطالب يبلغ من العمر 11 عامًا، مقيم بإحدى القرى بدائرة مركز سمالوط، وقد تعرض للغرق في أثناء الاستحمام هربًا من الحر، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى سمالوط النموذجي، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وفي وقت سابق، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بانقلاب سيارة نقل ثقيل بشارع الجمهورية بوسط مدينة بني مزار في شمال محافظة المنيا، مما تسبب في إصابة شخص، وجرى نقله إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج، فيما تسبب الحادث في حدوث ارتباك بالحركة المرورية.