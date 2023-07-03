سياسي: ثورة 30 يونيو أظهرت قوة الدولة المصرية

قال الدكتور باسل عادل، سياسي وبرلماني سابق ونائب وزير الشباب والرياضة السابق، إنَّ ثورة الـ30 من يونيو كانت طفرة سياسية في محلها ضد تيار دعا إلى اغتراب مصر وخروجها من هويتها الثقافية والوطنية، بل وأراد أن ينفرد بالبلد ويُقصي الجميع.

عادل: التيارات المصرية تكاتفت لتحرير مصر من حكم الإخوان

وأضاف «عادل» خلال استضافته بتغطية خاصة عن ثورة 30 يونيو على شاشة «قناة dmc» بعنوان «هيحصل إيه لو مكنش في ثورة 30 يونيو؟»، أنَّ جميع التيارات وأبناء الشعب المصري تكاتفوا لتحرير مصر من تيار الإخوان.

ثورة 30 يونيو حافظت على استقرار مصر

وتابع السياسي والبرلماني السابق، «ثورة 30 يونيو حافظت على استقرار البلد وأظهرت قوة الدولة المصرية، وأنقذت المنطقة بالكامل من حالة التسوير تحت الغطاء الإسلام السياسي».