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عضو بـ«النواب»: ثورة 30 يونيو انتصرت للدستور المصري وأزاحت حكم الإخوان

كتب:

منى صلاح
10:07 م | الإثنين 03 يوليو 2023
أميرة العادلي- عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

أميرة العادلي- عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

قالت أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنَّ المصريين فجروا مفاجأة بنزولهم يوم 30 يونيو للدفاع عن الوطن وهويته، بدافع خوفهم واستشعارهم أنه يتم اختطافها.

العادلي: إزاحة حكم الإخوان أبرز إنجازات ثورة 30 يونيو

وأضافت «العادلي»، خلال التغطية الخاصة لقناة «دي إم سي» بمناسبة مرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو، أنَّ أهم وأبرز إنجازات ثورة 30 يونيو، هو نجاحها في إزاحة حكم الإخوان الأمر الذي كان من الصعوبة بمكان ورغم ذلك تغلبت عليهم، وانتصرت أيضاً للدستور المصري.

الإخوان قفزوا على الدستور بالإعلان الدستوري المشوه

وتابعت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «الإخوان مش بس قفزوا على السلطة لكن أيضًا قفزوا على الدستور بالإعلان الدستوري المشوه الذي أرادوا به أن يظلوا في الحكم إلى الأبد».

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