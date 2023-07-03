«dmc» تبرز احتفالات الشعب المصري بذكرى 30 يونيو.. ثورة الإنجازات

يواصل الشعب المصري احتفالاته بمرور 10 سنوات على ذكرى ثورة 30 يونيو، ونجاحها في إزاحة حكم الإخوان، معددين الإنجازات وحالة الفرح والسعادة التي يعيشونها، بفضل هذه الثورة الشعبية التي ساندها جيش البلاد.

احتفالات شعب مصر بذكرى ثورة 30 يونيو

ووفقاً لتغطية خاصة لقناة dmc بعنوان «الشعب المصري يحتفل بذكرى 30 يونيو»، ظهر فيها العديد من المواطنين الذين أعربوا عن امتنانهم للثورة، ليؤكد أحد المواطنين المقيمين بالإسكندرية أنَّ «ثورة 30 يونيو خير على الناس كلها»، ويرى آخر أنَّ «30 يونيو صححت كل الأوضاع وهي ثورة الإنجازات» متمنياً أن تظل مصر محروسة بجيشها ورئيسها.

أحد المواطنين للرئيس السيسي: «كمل يا ريس»

وتابعت التغطية استعراض آراء وفرحة المواطنين، ليقول أحدهم: «30 يونيو يوم كلنا نحتفل به وأتوجه بالشكر لـ الرئيس السيسي وأقول له كمل يا ريس، الإسكندرية شهدت إنجازات عديدة في عهدك، مثل المتنزه وكوبري 45 ومحور المحمودية وإسكندرية الجديدة من محرم بك وصولاً إلى كارفور العروبة.. مصر كلها تشهد إنجازات».