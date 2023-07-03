فريدة الشوباشي: الرئيس السيسي أعاد للمرأة اعتبارها.. و30 يونيو أنقذتنا من التفكك

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب، إنّ المرأة المصرية مرتبطة بالأرض دوما، ففي الريف تدعم زوجها الفلاح خلال زراعة الأرض، وهو ما ينطبق على الأسواق والمعارض، حتى لو لم تظهر في الصورة.

وأضافت «الشوباشي»، خلال حوارها عبر تغطية خاصة على قناة dmc، أنّ المرأة المصرية هي التي ربت الجيل الذي خرج في ثورة 30 يونيو ضد تنظيم الإخوان الإرهابي، متابعةً: «رئيس الدولة عبدالفتاح السيسي رجل محترم وأعاد للمرأة المصرية اعتبارها، وفتح المجال للمرأة المصرية؛ لتولي المناصب طالما توافرت لها الكفاءة والذكاء والقدرة».

وتابعت الإعلامية: «مصر لا تمييز بها، ولا يوجد فيها فصل، بينما مخطط الأعداء كان يتمثل في أن تصبح مصر 5 دويلات، ولن أنسى لعصام العريان، أنه قال طلبنا من الأمريكان تصوير الشارع في مصر وشوفوا عدد المحجبات أد إيه، هتعرفوا إننا جايين نحكم، فقد عملت الجماعة على تغيير الهوية المصرية واستهدفت المرأة المصرية، لذلك كان للمرأة المصرية مشاركة خاصة في ثورة 30 يونيو، التي أنقذت مصر من التفكك وانعدام الهوية المصرية».