إصابة شاب في انقلاب ملاكي على طريق القاهرة/ الفيوم

أصيب شاب بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، إثر تعرضه لحادث انقلاب سيارة ملاكي كان يقودها على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي بدائرة محافظة الفيوم، مساء اليوم الاثنين، وذلك بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يده وفقدانه السيطرة عليها.

وتوقفت حركة المرور على طريق القاهرة/ الفيوم بصورة جزئية، فيما هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان البلاغ على الفور، لنقل المصاب للمستشفى، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته.

إصابة شاب في حادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، ووجود مصاب.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث الذي وقع أمام مدخل طريق بحيرة قارون، وأسفر عن إصابة شاب.

نقل المصاب للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارة إلى مكان الحادث على الفور، وجرى نقل المصاب ويدعى محمد صفوت إبراهيم (32 سنة)، إلى مستشفى الفيوم العام، وتسليمه في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليه وعمل الأشعة اللازمة لتشخيص إصابته، تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليه وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

وجرى إزالة آثار الحادث، ووضع السيارة على جانب الطريق، وتسيير الحركة المرورية أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.