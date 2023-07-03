عماد الدين حسين: نجاح ثورة 30 يونيو حافظ على الهوية العربية لمصر

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ ومجلس أمناء الحوار الوطني، أنّ موقف السعودية والإمارات من مصر بعد ثورة 30 يونيو محترم وجيد، فقد تحدت دول الخليج الرغبة الأمريكية علنا، فقد كانت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق مع وصول الإخوان إلى الحكم.

وأضاف «حسين»، خلال لقاء عبر قناة dmc، في تغطية خاصة، بمناسبة الذكرى العاشرة لبيان الثالث من يوليو 2013: «الملك عبدالله بن عبدالعزيز والشيخ محمد بن زايد والشيخ سعود الفيصل أجروا جولات خارجية كثيرة وتحدوا أمريكا وقالوا لن نسمح لهذا المخطط بأن يستمر ودعموا مصر دعما حقيقيا بوازع عروبي وقومي، ولكن أيضا كان هناك مخاوف».

مخاوف خليجية من سقوط مصر في براثن الإخوان

وتابع عضو مجلس الشيوخ: «المخاوف كانت مرتبطة بأن سقوط مصر وسيطرة تيار الإخوان عليها ستهدد كل المنطقة، وبالتالي، فقد حاولت دول الخليج من خلال دعم مصر أن تحافظ على هويتها».

نجاح ثورة 30 يونيو حافظت على الهوية العربية لمصر

وأشار، إلى أن نجاح ثورة 30 يونيو حافظ على هوية مصر العربية الحقيقية، وأنها الدولة الرائدة رغم بعض المشكلات الاقتصادية، مشددًا على أن دور مصر اقتصادي ويتعلق بالقوة الناعمة والفكر والثقافة.