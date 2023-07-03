أحمد موسى: 3 يوليو يوم الخلاص.. والقوات المسلحة انحازت للشعب

استهل الإعلامي أحمد موسى، حلقة اليوم من برنامجه، بإذاعة بيان 3 يوليو الذي ألقاه الفريق عبدالفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة آنذاك، بالتزامن مع ثورة 30 يونيو 2013، والتي انحازت فيها القوات المسلحة لمطالب الشعب.

وقال «موسى» إن 3 يوليو يوم الخلاص والقرار الذي هز العالم، وهذا اليوم لا يمكن لأي مواطن أن ينساه، مضيفا: «هذا القرار جاء من أجل الوطن ضد الجماعة الخائنة، وبناء على مطالب الشعب».

نزول الملايين للشارع

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن القوات المسلحة أخذت قرارها بناء على رغبة الشعب الذي نزل كل الميادين، إذ خرج 33 مليون في مختلف الميادين، ولم يكن لها أن تأخذ القرار من نفسها، دون وجود هذه الملايين في الشوارع والميادين.