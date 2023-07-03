مدير «الأهرام للدراسات السياسية»: النموذج التنموي لمصر تأسس منذ 30 يونيو

قال الدكتور فايز محمد فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنَّ هناك رسائل كثيرة يمكن استخلاصها من ثورة 30 يونيو وما تلاها من أحداث، مؤكدا أنَّ «هذه مرحلة أصبحت جزءا من الماضي لكننا نريد التمسك بالنموذج القائم الآن.. نتمسك بالمشروع التنموي الحالي».

فرحات: 2014 شهدت التبني الحقيقي للنموذج التنموي

وأضاف «فرحات» خلال استضافته بتغطية خاصة عن «ثورة 30 يونيو» على شاشة «قناة إكسترا نيوز»، أنَّ 30 يونيو 2013 ثمَّ 3 يوليو 2013 أسست لهذا النموذج التنموي فيما أنه بداية من 2014 تم التبني الحقيقي له، قائلاً: «أعتقد أنه أول نموذج تنموي وتجربة حقيقية تتعامل مع أولويات المجتمع».

التمسك بالنموذج التنموي القضية الجوهرية حاليا

وتابع مدير مركز الأهرام للدراسات: «القضية الأساسية المركزية حاليا هي التمسك بالنموذج التنموي القائم وأن نظل جزءا من التجربة.. وليس فقط مشاهدين من الخارج ومؤسسات الدولة بكل الفاعلين جزء من هذا المشروع ويجب أن يكونوا فاعلين».