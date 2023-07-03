أحمد موسى: بيان 3 يوليو أنقذ مصر والدول العربية من مصير مأساوي

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنّ غدًا يمر 10 سنوات على القرار التاريخي لمصر يوم 3 يوليو الذي اتخذته القوات المسلحة بالانحياز إلى الشعب المصري، الذي طالب بإسقاط حكم المرشد وعزل محمد مرسي وإنقاذ مصر من مصير الإخوان يحمون الجميع برعاية أمريكية بامتياز.

بيان 3 يوليو 2013

وأوضح أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنّ وقفة الرئيس عبد السيسي في إلقاء بيان 3 يوليو أنقذت مصر والدول العربية من مصير مأساوي، لافتا إلى أنّ المملكة العربية السعودية كانت أول داعم لثورة الشعب المصري في 30 يونيو ثم توالى الدعم من كل الأشقاء العرب.

وأشار إلى أنّ الأجيال القادمة ستعلم أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي أنقذ مصر بعد بيان 3 يوليو وضجت جميع ميادين مصر بالهتافات باسم البطل المنقذ، لافتًا إلى أنّ الرئيس السيسي كان يعلم حجم المخاطر التي تحيط به قبل إلقاء بيان 3 يوليو، ويواجه التحديات حتى الآن، لدرجة أنّ الإخوان حاولوا اغتياله في الحرم أثناء زيارته لمكة المكرمة لأداء العمرة في أغسطس 2014.