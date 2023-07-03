10 أعوام على «30 يونيو».. 6 آلاف جراحة لـ«دار الشفاء» ضمن «قوائم الانتظار»

استعرض مراسل قناة إكسترا نيوز جانبًا من الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية منذ 10 سنوات بعد ثورة 30 يونيو، وهي مبادرة القضاء على قوائم الانتظار تخفف آلام المرضى.

قائمة انتظار المرضى تصل إلى 17 يومًا

تابع مراسل «إكسترا نيوز»، بأن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار تخفف آلام المرضى، استفاد منها العديد من المصريين الذين كانوا يحتاجون لعمليات عاجلة، ومن تقارير وزارة الصحة أصبحت قائمة الانتظار تصل إلى 17 يومًا.

ولفت المراسل خلال تغطية «إكسترا نيوز»، أن مستشفى «دار الشفاء» الذي انضم للمبادرة، أجرت 6000 عملية جراحية بكل التخصصات مجانية.

مدير دار الشفاء: مبادرة القضاء على قوائم الانتظار خففت آلام المرضى

وقال محمد جمعة، المدير الطبي بمستشفى دار الشفاء لبرنامج «غرفة الأخبار» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، إن المستشفى بها أهم التخصصات الطبية منها؛ جراحة الأورام، القولون والمستقيم وجراحات المخ والأعصاب والرمد والأورام النسائية والقسطرة بأنواعها.

وتابع: «12 غرفة عمليات جاهزة من كامل المعدات والمستلزمات لكافة العمليات الجراحية، ومنذ انطلاق المبادرة تم تنفيذ 7000 عملية منها أورام المستقيم والقسطرة بأنواعها وعمليات المخ والأعصاب».

تابع المدير الطبي بمستشفى دار الشفاء، بأن هناك جزء خاضع للتطوير بالمستشفى سيتم تنفيذه خلال سنة، مضيفًا أن المريض يتم عرضه على العيادات الخارجية وتشخيص حالته وتجهيزه للعمليات، وفي خلال أسبوع يتم تنفيذ العملية الجراحية.