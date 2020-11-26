عاجل.. نقل السيدة عزيزة ضحية "داء الفيل" إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة

نقلت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، السيدة عزيزة محمد مجدي، مريضة السمنة المفرطة وداء الفيل، التي كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاجها علي نفقة الدولة، لمستشفى داء الشفاء التخصصي بالقاهرة، منذ قليل، في سيارة إسعاف مجهزة.

وأكد الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن المريضة نقلت منذ قليل إلى المستشفي، بعد إجراء التحاليل الطبية كافة والفحوصات اللازمة، للاطمئنان على حالتها الصحية، مؤكدا أن كافة التقرير الطبية أرسلت لمستشفى دار الشفاء، لمتابعة حالتها الصحية.

من جانبه، قال محمد مجدي، والد السيدة عزيزة، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنها وصلت إلى المستشفى قبل قليل، وتلقي الرعاية الصحية الكاملة من قبل الأطقم الطبية في المستشفى.

ووجهت السيدة عزيزة محمد مجدي، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على استجابته لشكواها، التي نشرتها جريدة "الوطن"، قائلة: "حاسة إني كنت ميتة ورجعت للحياة مرة تانية، وبشكر الريس إنه وقف جمبي وسمع صوتي ومتاخرش عني، وربنا يحبب فيه خلقه".

وأضافت عزيزة في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنها وجدت اهتماما كبيرا من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي، موضحة أن الدولة وقفت بجوارها في محنتها التي تمر بها، ولم تتركها وحدها في ظروفها.

ووجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ أيام، بعلاج "السيدة عزيزة"، ربة منزل تعاني من مرض "داء الفيل"، ووزنها وصل إلى 300 كيلوجرام، بعد استغاثتها المنشورة في الصفحة الأولى من عدد "الوطن"، الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر، تحت عنوان "عزيزة 300 كيلو بسبب "داء الفيل": نفسي الدولة تساعدني أعدي المحنة".

وكلف الرئيس عبدالفتاح السيسي مسؤولي وزارة الصحة والسكان بعلاج "السيدة عزيزة"، ليتمّ نقلها إلى مستشفى "سرس الليان"، لتقييم حالتها الصحية، وإجراء التدخلات العلاجية اللازمة لها .