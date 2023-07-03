ورقة مفاهيم الاستاتيكا للثانوية العامة 2023.. إليك أهم المصطلحات

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل ورقة مفاهيم الاستاتيكا للثانوية العامة 2023، فمن المقرر أن يُعقد الامتحان غداً الثلاثاء، لطلاب شعبة علمي رياضة، ورقياً في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، وبنمط الأسئلة الموضوعية والمقالية التي تركز على فهم الطالب للمقرر الدراسي.

ورقة مفاهيم الاستاتيكا للثانوية العامة 2023

نرصد تفاصيل ورقة مفاهيم الاستاتيكا للثانوية العامة 2023، إذ تشتمل الورقة على مفاهيم السطوح الملساء وهي التي تنعدم فيها قوى الاحتكاك تماما، ويكون معامل الاحتكاك صفر، وهي سطوح افتراضية، ومفهوم السطوح الخشنة وهي تظهر فيها قوى الاحتكاك ويكون معامل الاحتكاك فيها يساوي عدداً حقيقياً موجباً أكبر من الصفر.

تفاصيل محتويات ورقة مفاهيم الاستاتيكا

أوضحت ورقة مفاهيم الاستاتيكا للثانوية العامة 2023، رد الفعل في حالة السطوح الملساء حيث يكون رد الفعل عمودياً على سطح التماس المشترك للجسمين المتلامسين، وفي حالة السطوح الخشنة يكون رد الفعل غير معلوم الاتجاه حيث يتوقف على طبيعة السطحين المتلامسين كما يتوقف على القوى الأخرى المؤثرة على الجسم.

وتشتمل الورقة على قوة الاحتكاك وهي تظهر عند محاولة تحريك جسم على سطح خشن ويكون اتجاها معاكس للاتجاه الذي يمل الجسم إلى الحركة فيه وتعطي قيمتها المتباية، كما أن قوة الاحتكاك السكوني النهائي تظهر عندما تصل قوة الاحتكام السكوني إلى قيمتها العظمى ويكون الجسم عندها على وشك الحركة دون أن يتحرك ويكحون الاحتكام عندها نهائياً.

تعريفات في ورقة المفاهيم

تطرقت ورقة مفاهيم الاستاتيكا للثانوية العامة 2023، إلى تعريف الازدواج وهو نظام من القوى يتكون من قوتين متساويتان في المعيار ومتضادتين في الاتجاه، ولا يجمعهما خط عمل واحد، وعزم الازدواج، حيث يعرف عزم الازدواج بأنه مجموع عزمي قوتي الازدواج حول أي نقطة في الفراغ ومعياره يساوي اصل ضرب معيار إحدى القوتين في البعد بينهما، فضلاً عن تعريف مركز ثقل جسم جاسئ وهو نقطة ثابتة في الجسم يمر بها خط عمل محصلة أوزان الجسميات التي يتكون منها الجسم ولا يتغير موضعها بالنسبة للجسم مهما تغير وضعه بالنسبة للأرض.