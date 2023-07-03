فريدة الشوباشي: الوضع قبل 30 يونيو كان مزريا.. التنظيم الإرهابي حاول تفتيت مصر

أكدت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، أن الشعب المصري خرج ضد تنظيم الإخوان الإرهابي في ثورة 30 يونيو 2013، رافضا لما عاشوه تحت حكم هذا التنظيم.

وأضافت «الشوباشي»، خلال حوارها عبر تغطية خاصة على قناة dmc: «كنا كل يوم نصحى نشوف مين اللي اتضرب ومين اللي اتحرق، كنا نعيش وضعًا مزريا، وهو ما تغير كليا في هذه الفترة، الرئيس عبدالفتاح السيسي مصري، أما الآخرون لم يكونوا مصريين، لأن فلسفتهم مفادها أن الوطن حفنة من التراب العفن».

وتابعت عضو مجلس النواب، بأنّ مصر فجر الضمير وهي أول دولة مركزية في العالم، كما أنها دولة في التاريخ نادت بالتوحيد، حتى قبل ظهور الديانات السماوية.

وأكدت: «كان عندي ثقة إننا هنعدي، لكني كنت مرعوبة مش مجرد خايفة، لأني كنت مرعوبة من الحرب الأهلية، فالتنظيم الإرهابي كان يريد تفتيت مصر، وهذا لم يحدث الحمد لله، قتلوا شيعيا بطريقة بشعة، وهذا لم يكن يجب ليحدث، فقد قال الله تعالى من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر»,