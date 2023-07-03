طرق تخزين وحفظ لحوم الأضاحي بالثلاجة.. اعرف علامات فسادها من الشكل

في ظل الاحتفال بعيد الأضحى المبارك وانتهاء الوقت المحدد لشعيره ذبح الأضاحي، تكثر اللحوم في المناز وتزيد عن الحاجة، وتعمل السيدات على تخزينها في الثلاجات بالتجميد، إلا أن هناك عادات خاطئة تتم بطريقة غير متعمدة لكنها تسب أضرار صحية.

طرق تخزين وحفظ لحوم الأضاحي

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء، تستعرض «الوطن» طرق تخزين اللحوم المتبقية من عيد الأضحى في الثلاجة بطريقة صحيحة تحافظ عليها لأطول مدة ممكنة.

طرق صحية لحفظ الحوم في الثلاجة

نصحت الهيئة العامة للدواء والغذاء المواطنين، باتباع الإجراءت الآتية في حفظ وتخزين اللحوم:

- تقطيع اللحوم إلى قطع صغيرة في عدة أكياس حسب الحاجة قبل حفظها في الفريزر.

- وضع اللحوم في أكياس مخصصة لها وعدم استخدام الأكياس السوداء فهي مخصصة للنفايات.

- وضع اللحوم بأوعية محكمة الغلق في الرف السفلي من الثلاجة لمنع تساقط السوائل منها إلى الأطعمة الأخرى.

- عدم ترك اللحوم خارج الثلاجة أو الفريزر لأكثر من ساعة عندما يكون الطقس حارا.

- التأكد من أن درجة حرارة الثلاجة أقل من 5 درجات مئوية ودرجة حرارة الفريزر سالب 18 درجة مؤية.

- في حال الرغبة في تخزينها بالفريزر ينصح بتركها مبردة في الثلاجة لمدة لا تقل عن 6 ساعات قبل نقلها إلى الفريزر، للمحافظة على جودتها وطراواتها.

علامات فساد اللحوم.. اعرفها من مظهرها

عند ملاحظة تغير في رائحة اللحوم أو لونها أو ملمسها، لا تستهلكها لأن هذه علامات تدل على فسادها.

واللحوم الفاسدة تكون أكثر لزوجة بسبب تكاثر البكتريا على السطح، واللحم السليم يكون ملمسه أملس وناعم.

تغير رائحة اللحوم

يكون بسبب تكون بعض الغازات الناتجة من تواجد البكتريا.

تغير لون اللحوم

حيث يتحول من الأحمر المائل للوردي إلى اللون الأحمر الداكن أو الرمادي أو الأصفر.

تغير في الملمس

اللحم السليم يكون أملس وناعم، أما ملمس اللحم الفاسد يصبح لزج بسبب تكاثر البكتريا على السطح.