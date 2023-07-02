آخر موعد للتقديم في وظائف القطار الكهربائي.. إليك المستندات المطلوبة

يسعى كثيرون للحصول على وظيفة حكومية تضمن لهم الاستقرار، بغض النظر عن الماديات ومقارنتها بوظائف القطاع الخاص، لذا تحرص عدد من المؤسسات والهيئات الحكومية، على توفير فرص عمل لهم بشكل دائم، حيث أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، وظائف خالية بمشروع القطار الكهربائي الخفيف الذي يربط بين العاصمة الإدارية الجديدة والعاشر من رمضان.

موعد التقدم لوظائف القطار الكهربائي

وحددت الشركة، فإن موعد التقدم لوظائف القطار الكهربائي الخفيف، بدأ منذ يوم 18 يونيو الماضي، ويرغب البعض في معرفة آخر موعد للتقديم في تلك الوظائف للتمكن من الالتحاق بها.

آخر موعد للتقدم لوظائف القطار الكهربائي

وأوضحت الشركة القومية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أنّ آخر موعد للتقدم لوظائف لقطار الكهربائي الخفيف، سيكون يوم 13 يوليو المقبل، ويجرى تلقي الطلبات من الساعة 9 صباحًا وحتى 2:30 مساءً طوال أيام الأسبوع، ما عدا الإجازات.

كيفية التقدم لوظائف القطار الكهربائي

وعلى الراغبين في التقدم لوظائف القطار الكهربائي الخفيف، التوجه إلى مقر الشركة بميدان رمسيس، بمجمع رمسيس كومليكس بوابة 4 وتقديمها باليد، مع العلم أنه لن يلتفت إلى الطلبات المرسلة عن طريق البريد.

المستندات المطلوبة لوظائف القطار الكهربائي الخفيف

وتتمثل المستندات المطلوبة لشغل وظائف القطار الكهربائي الخفيف، في التالي:

1 - صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمتقدم للوظائف.

2- صورة من شهادة الميلاد الكمبيوتر الخاصة بصاحب الطلب.

3- صورة من المؤهل الدراسي الذي حصل عليه مقدم الطلب.

4- شهادة تحديد مستوى اللغة الإنجليزية.

5- صور شهادات الخبرة في الوظائف المطلوبة.

6- صورة شخصية للراغب في التقديم للوظائف.

7- حوالة بريدية قيمتها 50 جنيهًا، ويتم توجيهها إلى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو.