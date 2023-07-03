جيش الاحتلال الإسرائيلي يجبر أهالي «جنين» على إخلاء المخيم

أفادت ولاء السلامين، مُراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من الضفة الغربية، في نبأٍ عاجلٍ، بأن أعدادًا كبيرة من العائلات الفلسطينية، تُغادر منازلها مع تكرار القصف الإسرائيلي لبلدة ومخيم جنين بالضفة الغربية.

قوات الاحتلال تجبر المواطنين على إخلاء منازلهم

ونقلت مُراسلة «القاهرة الإخبارية» عن شهود عيان، أنّ قوات الاحتلال أجبرت مئات المواطنين على إخلاء منازلهم، في بلدة ومخيم جنين، تحديدًا في المنطقة القريبة من دوار الحصان، وذلك بعد أن طالبتهم قوات الاحتلال عبر مكبرات الصوت بإخلاء المنازل، مؤكدة لجوء العائلات لساحات المستشفيات وقاعة بلدية جنين.

وكانت قوات الاحتلال، قد بدأت عدوانها على مدينة جنين ومخيمها، بعد منتصف الليلة الماضية، بقصف منزل وسط مخيم جنين، كما قصفت طائرات الاحتلال بالصواريخ عدة مواقع داخل المخيم وعلى أطرافه.